Валютні обмеження в Росії діятимуть з 9 березня до 9 вересня цього року.

Центробанк Росії запровадив нові обмеження щодо обміну та обігу іноземних валют.

Про це повідомляє прес-служба Центробанку РФ.

"Банки протягом терміну дії тимчасового порядку не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Обміняти готівкову валюту на рублі можна буде будь-якої миті та у будь-якому обсязі", - йдеться в повідомленні.

Також громадяни РФ зможуть зняти з депозитних рахунків лише долари та лише обсягом до 10 тисяч. Решту коштів можна буде отримати у рублях за курсом на день видачі.

При цьому, незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар - тобто з депозиту у євро кошти клієнти зняти не зможуть.

Такий порядок діятиме з 9 березня по 9 вересня 2022 року.

9 березня у РФ вартість долара на готівковому ринку досягнула позначки в 190 рублів. ЗМІ писали, що росіяни штурмували банкомати й обмінники, і долари були в дефіциті.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія вдерлася на українську територію, агресор почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Низка країн світу вирішили покарати російську владу за нову агресію проти України - запровадили свіжі санкції. Зокрема, Євросоюз вирішив, що з 12 березня "ВТБ", "Банк Росії", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк" і "ВЭБ.РФ" мають бути відключені від міжнародної фінансової системи SWIFT.

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