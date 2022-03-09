В обмінниках долар досяг позначки в 190 рублів, але купити його не так просто - багато обмінних пунктів порожні.

У Росії вартість долара на готівковому ринку досягає нових висот - станом на ранок 9 березня вона досягла позначки в 190 рублів.

Про це свідчать дані моніторингу banki.ru.

При цьому в багатьох обмінниках в РФ закінчилася валюта, вони не відкриваються, оскільки порожні. А Банк Росії прийняв рішення "у зв'язку зі складною ситуацією" не відкривати торги акціями.

Вночі в Москві ЗМІ зняли чергу біля банкомату:

Нагадаємо, Центральний банк РФ заборонив банкам продавати валюту населенню в найближчі півроку. Також росіянам, які мають валютні рахунки, можна знімати не більше 10 тис. дол. Решту суми отримають тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень.

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