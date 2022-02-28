Курс російського рубля у РФ не захотіли стримувати.

Центробанк Росії не проводить валютні інтервенції для підтримки курсу російського рубля.

Про це повідомила голова Центробанку країни-агресорки Ельвіра Набіулліна під час брифінгу.

"Банк Росії у четвер і у п'ятницю провів валютні інтервенції. У четвер - обсягом у розмірі 1 млрд доларів, і в меншому обсязі - у п'ятницю. У зв'язку з обмеженням використання золотовалютних резервів у доларах і євро сьогодні інтервенції нами не проводилися. Уряд запровадив рішення про обов'язковий продаж 80% валютної виручки", - зазначила вона.

Нагадаємо, 28 лютого курс російського рубля досяг історичного мінімуму, перетнувши позначку у 100 рублів за 1 долар.

Рубль почав стрімко знецінюватися після того, як Росія пішла на агресію проти України.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.

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