Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 1 копійку – до 40,15 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 3 копійки – до 42,23 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол., євро - 41,50 грн за євро.
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