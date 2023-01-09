Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні ослаб на 5 копійок – до 40,80 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок і становить 42,80 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,25 грн за дол., євро - 41,90 грн за євро.
Курс під час війни:
Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.
21 липня 2022 року Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.