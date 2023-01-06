Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 40,75 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 7 копійок і становить 42,73 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол., євро - 42,00 грн за євро.

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Курс під час війни:

З 21 травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол.

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