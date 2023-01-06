Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 40,75 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 7 копійок і становить 42,73 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол., євро - 42,00 грн за євро.
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