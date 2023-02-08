Британія раніше надала Україні тисячі зенітних ракет і системи протиповітряної оборони для збиття ворожих цілей у повітрі.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак обіцяє посилення української системи протиповітряної оборони у найближчі тижні, а щодо надання Україні далекобійних ракет великого радіусу дії обговорення ще тривають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сунак сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським на військовій базі у графстві Дорсет (Велика Британія).

Сунак звернув увагу, що Зеленський повідомив про найбільш нагальні потреби Збройних сил України, і зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони і ракети дальнього радіусу дії. "І про це ми ведемо розмову в останній час, а саме про те, як ми можемо забезпечити протиповітряну оборону для захисну українського населення", - наголосив Сунак.

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У цьому зв'язку, як зазначив Сунак, Британія надала Україні тисячі зенітних ракет і системи протиповітряної оборони для збиття ворожих цілей у повітрі.

"І ми продовжимо це робити і більше впродовж найближчих декількох тижнів", - наголосив Сунак.

При цьому, як сказав Сунак з посиланням на слова Зеленського, найбільш вирішальне значення мають основні бойові танки і далекобійні ракети.

Прем'єр додав, що розмови стосувалися планів, які передбачатимуть здобути вирішальну перемогу України на полі бою. Сунак визнав, що для цього знадобляться далекобійні ракети. Водночас, щодо цього розмови продовжуються і Сунак сподівається, що Британія буде обіймати лідерську позицію у цьому питанні.

Британія допомагає Україні: останні новини

Сьогодні, 8 лютого, президент Володимир Зеленський полетів у Велику Британії. Частиною його програми були перемовини про постачання Україні винищувачів.

У своїй промові в британському парламенті Зеленський звернувся до світової спільноти з проханням передати Україні сучасні винищувачі, як подяку президент подарував депутатам шолом українського пілота з підписом: "У нас є свобода - дайте нам, будь ласка, крила, щоб її захистити".

Після переговорів із Зеленським прем'єр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що літаки були частиною розмови. Також він додав, що "все можливо", коли йдеться про військову допомогу ЗСУ. "Ми підкріпили цю риторику діями", - наголосив британський прем'єр.

Також сьогодні Сунак заявив, що перші танки Challenger з'являться в Україні вже в березні.

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