Йдеться про ПТРК, обладнання для розмінування й шведські бойові машини піхоти CV 90.

Шведський парламент 8 лютого схвалив ініціативу уряду надати Україні 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів) на посилення обороноздатності.

Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого їх власна армія зможе обійтися протягом певного періоду. Йдеться про ПТРК, обладнання для розмінування й шведські бойові машини піхоти CV 90.

Відомо, що ця допомога складається з трьох частин, і одна з них буде відведена самохідним артилерійським установкам Archer – для їхнього відправлення потрібна додаткова підготовка. Шведський прем’єр Ульф Крістерссон доручив провести таку підготовку.

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Загальний обсяг допомоги Україні з боку Швеції з лютого 2022 року без урахування останнього пакета вже перевищив 900 мільйонів євро, з них понад 570 мільйонів євро – військова підтримка.

Нагадаємо, Німеччина і Швеція ведуть переговори про новий пакет озброєнь для України, згідно з яким Стокгольм поставить ракети ППО і пускові установки для німецьких систем IRIS-T.

Поставки зброї від Швеції для ЗСУ

Раніше ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що захисники України отримають 12 САУ Archer. На озброєнні Швеції загалом перебуває 48 цих САУ.

У попередньому пакеті військової допомоги від Швеції були системи ППО і зимовий одяг для ЗСУ.

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