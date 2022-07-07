У Європейському банку реконструкції та розвитку очікують, що нова програма Міжнародного валютного фонду для України буде спрямована на відновлення макрофінансової стабільності та структурні реформи в координації з процесом вступу до ЄС.
Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
"МВФ, безсумнівно, буде грати надзвичайно важливу роль в стабілізації української економіки. Думаю, ми можемо очікувати програму, яка буде спрямована на відновлення макрофінансової стабільності та структурні реформи, звичайно, в координації з процесом вступу в ЄС, який також буде ключовим фактором у просуванні плану реформ", - зазначила президент ЄБРР.
Війна в Україні та ЄБРР:
ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк в сукупності виділив близько 17 млрд євро на понад 480 проектів.
10 травня 2022 року ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України у 2022 році.
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