Тепер аналітики очікують, що економіка скоротиться на 30 відсотків на фоні війни з Росією.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що вторгнення Росії призведе до скорочення економіки України на 30% цього року. Наприкінці березня ЄББР прогнозував скорочення на 20%.

Про це повідомляє CNBC.

У дослідженні ЄБРР наголошується, що війна сильно вдарить і по економіці України, і по економіці росії – в обох країнах очікується різкий спад виробництва.

У той час як економіка України може скоротитися на 30%, економіка РФ на тлі міжнародних санкцій – на 10%.

"Оскільки 3,4% зростання ВВП, зареєстроване у 2021 році, є лише віддаленим спогадом, війна завдає економіці України колосального стресу з тяжким руйнуванням інфраструктури та виробничих потужностей", — йдеться у дослідженні.

За різними оцінками, від 30% до 50% підприємств в Україні повністю припинили свою діяльність, внаслідок чого близько половини всіх працівників втратили роботу та дохід.

Останній прогноз валового внутрішнього продукту для України є переглядом у бік зменшення на десять процентних пунктів порівняно з прогнозами банку, опублікованими в березні.

Прогнозується, що ВВП України відновиться до 25% наступного року, повідомили в ЄБРР, але за умови, що на той час триватимуть суттєві роботи з відновлення країни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що ВВП України може впасти до 30%.

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