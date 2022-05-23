У світі зріс рівень інфляції, а також підскочили ціни на продукти та енергоносії.

Світова економіка знаходиться в найгіршому стані за останні 80 років. Однією з причин різкого падіння економіки стала війна, яку розв'язала Російська Федерація проти України.

Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду.

Серед основних причин погіршення стану світової економіки також називають пандемію COVID-19 та загрозу зміни клімату в результаті глобального потепління. У зв'язку з цим зріс рівень інфляції, ціни на продукти та енергоносії.

У фонді вважають, що нинішня економічна криза завдасть найбільшої шкоди країнам з найбільшими кредитами та компаніям, яким тепер необхідно вибудовувати нові логістичні ланцюжки. Крім того, ця криза торкнеться всіх без винятку категорій населення.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія, розв'язавши війну проти України, створила загрозу масового голоду у світі. Глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що світ стикається з проблемою зростання цін на продукти. Але з проблемами, пов'язаними з добривами та виробництвом продуктів, "у нас цілком можуть виникнути проблеми з доступністю їжі".

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