Сума державного боргу у гривневому еквіваленті, навпаки, збільшилась.

Протягом минулого місяця сума державного та гарантованого державою боргу у доларовому еквіваленті зменшилась на 1,21 млрд дол, у той час як у гривневому еквіваленті вона зросла на 2,03 млрд грн. Про це повідомляється у звіті Міністерства фінансів.

Така різниця зумовлена девальвацією гривні. Загалом, станом на 29 лютого державний та гарантований державою борг становив 5 490,10 млрд грн або 143,69 млрд дол.

Зокрема, сума державного та гарантованого державою зовнішнього боргу склала 3 824,71 млрд грн. У свою чергу, сума державного та гарантованого державою внутрішнього боргу склала 1 665,38 млрд грн.

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Державний та гарантований державою борг розраховують у грошовій формі у якості непогашеної номінальної вартості боргових зобов’язань у валюті кредиту. Стан боргу визначають у гривнях та американських доларах за курсом Нацбанку України на останній день звітного періоду.

Як змінювався державний борг України

У січні сума державного та гарантованого державою боргу знизилася на 0,42 млрд дол у доларовому еквіваленті та на 31,44 млрд грн у гривневому. За словами експертів, причина такої динаміки крилася у недоотриманні країною зовнішнього фінансування

Загалом, на кінець січня державний борг України складав 5,48 трлн грн, або 144,9 млрд дол.

Протягом грудня минулого року сума державного боргу зросла у гривневому еквіваленті на 396,81 млрд грн, а у доларовому – на 4,49 млрд доларів.

Всього за минулий рік держборг України збільшився у гривні на 35,4%, а у доларовому еквіваленті – на 30,4%. Головним фактором такої динаміки стало отримання країною макрофінансової допомоги.

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