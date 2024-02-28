На скорочення держборгу перш за все вплинуло зменшення зовнішнього фінансування.

У січні сума державного та гарантованого державою боргу знизилася у гривневому еквіваленті на 31,44 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 0,42 млрд дол. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

На 31 січня державний борг України складав 5,48 трлн грн, або 144,9 млрд дол. Гарантований державою борг становив 333,58 млрд грн, або 8,81 млрд дол: з цієї суми гарантований державою зовнішній борг дорівнював 265,82 млрд грн або 7,02 млрд дол.

Головною причиною зменшення державного боргу експерти називають недоотримання Україною зовнішнього фінансування. Друга причина – незначне послаблення курсу євро до долара та гривні на звітну дату.

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Останнє посприяло переоцінці та зменшенню доларового та гривневого еквівалента заборгованості в євро насамперед за пільговими кредитами від ЄС.

Зауважимо, що станом на кінець січня 69,6% у структурі державного боргу складає зовнішній борг. 72,5% становить борг у валюті.

Як зростав держборг – статистика

З початку війни державний борг України зріс удвічі, а за минулий рік показник у гривні збільшився на 35%.

Протягом грудня минулого року сума держборгу зросла у гривневому еквіваленті на 396,81 млрд грн, у доларовому зростання склало 4,49 млрд дол. Станом на кінець грудня 2023 року державний та гарантований державою борг склав 5,5 трлн грн, або 145,32 млрд дол.

Нагадаємо, в кінці року країни Великої сімки погодили відтермінування виплати держборгу нашою державою.

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