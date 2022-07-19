Це перший транш в рамках загальної суми макрофінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро, яку Європейська Рада схвалила за підсумками саміту 24 червня.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Євросоюз підписав з Україною меморандум про надання першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

Про це у своєму Twitter повідомив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Підписано меморандум про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС для надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярда євро як екстреного фінансування. Ця сума буде виплачена в кінці липня для підтримки уряду і народу України", — написав він.

Це перший транш в рамках загальної суми макрофінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро, яку Європейська Рада схвалила за підсумками саміту 24 червня.

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 19, 2022

Допомога Україні:

12 липня Рада ЄС затвердила рішення про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

13 липня 2022 року стало відомо про те, що другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу для України складе 8 мільярдів євро.

18 липня 2022 року в Європейському Союзі було ухвалене рішення про п'ятий транш у 500 млн євро на озброєння для України.

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