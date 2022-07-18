Європа продовжує забезпечувати мир та оборону своїх цінностей, зазначив президент Європейської ради.

В Європейському Союзі домовились про п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для України.

Про це у мікроблозі Twitter повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Європа продовжує забезпечувати мир і оборону наших цінностей. Я вітаю політичну домовленість Ради ЄС щодо п'ятого траншу в рамках Європейського фонду миру для України. Підтримка військовою технікою з боку ЄС для Збройних сил України тепер становить 2,5 млрд євро", - наголосив Мішель.

Нагадаємо, 16 травня глави МЗС країн Євросоюзу узгодили виділення четвертого траншу допомоги у 500 млн євро на озброєння для України, а 24 травня остаточно затвердили це рішення. Таким чином, на той момент загальна допомога на зброю для України від Євросоюзу зросла до 2 млрд євро.

Країни ЄС вирішили допомогати України протистояти широкомасштабному вторгненню Росії, яке розпочалося рано вранці 24 лютого.

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