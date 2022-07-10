Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер блокує фінансовий транш Україні від Європейського Союзу в розмірі €9 млрд. Поки що чиновник погодився на виплату тільки €1 млрд.
Такими відомостями поділилася газета Corriere della Sera з посиланням на власні джерела.
За даними ЗМІ, міністр фінансів ФРН виступає проти виділення коштів Україні шляхом спільного європейського боргу, як це було за часів пандемії COVID-19. При цьому уряд нашої країни неодноразово стверджував, що щомісячна нестача бюджету становить $5 млрд.
Ліндер мотивує свою позицію тим, що у вересні Україна ризикує не виплатити €900 млн зовнішнього боргу. На думку журналістів видання, затримка траншу могла стати однією з причин звільнення посла України у Німеччині Андрія Мельника. Однак це не обов'язково правда: раніше портал Bild стверджував, що дипломат перейде на нову посаду — заступник голови МЗС.
Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала відправити Києву пакет фінансової допомоги в розмірі €9 млрд ще навесні. Потім транш схвалили лідери країн-членів ЄС.
Гроші пропонували видати Україні в якості позики з терміном погашення через 25 років і без відсотків за рахунок коштів, які Єврокомісія збирала б шляхом випуску на ринок боргових облігацій під гарантії країн Європи.
Перший транш європейської допомоги в розмірі €1 млрд був схвалений Європарламентом 7 липня.
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