Поки що з цієї суми був схвалений тільки €1 млрд.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер блокує фінансовий транш Україні від Європейського Союзу в розмірі €9 млрд. Поки що чиновник погодився на виплату тільки €1 млрд.

Такими відомостями поділилася газета Corriere della Sera з посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, міністр фінансів ФРН виступає проти виділення коштів Україні шляхом спільного європейського боргу, як це було за часів пандемії COVID-19. При цьому уряд нашої країни неодноразово стверджував, що щомісячна нестача бюджету становить $5 млрд.

Ліндер мотивує свою позицію тим, що у вересні Україна ризикує не виплатити €900 млн зовнішнього боргу. На думку журналістів видання, затримка траншу могла стати однією з причин звільнення посла України у Німеччині Андрія Мельника. Однак це не обов'язково правда: раніше портал Bild стверджував, що дипломат перейде на нову посаду — заступник голови МЗС.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала відправити Києву пакет фінансової допомоги в розмірі €9 млрд ще навесні. Потім транш схвалили лідери країн-членів ЄС.

Гроші пропонували видати Україні в якості позики з терміном погашення через 25 років і без відсотків за рахунок коштів, які Єврокомісія збирала б шляхом випуску на ринок боргових облігацій під гарантії країн Європи.

Перший транш європейської допомоги в розмірі €1 млрд був схвалений Європарламентом 7 липня.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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