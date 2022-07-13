Українська економіка – у стані війни. Вона вкрай потребує короткострокового фінансування.

Рада Європейського Союзу підтримала виділення €1 млрд макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Рішення підтримали міністри ЄС.

"Це частина нового виняткового пакету макрофінансової допомоги. Українська економіка – у стані війни. Вона вкрай потребує короткострокового фінансування. ЄС готовий допомогти", – написав європейський чиновник у твіттері.

"1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери", – йдеться в повідомленні чеського головування у Twitter.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що країни ЄС не можуть домовитися про пакет у €8,8 млрд для України, тому Брюссель запропонував виділити €1 млрд у вигляді швидкої фінансової допомоги.

ЄС підготував такий альтернативний варіант після того, як Єврокомісія не змогла отримати згоду Німеччини на пакет, який передбачав €8,8 млрд позик.

Як зазначає видання, Німеччина вимагає надати Україні гранти, тобто безповоротну допомогу, замість кредитів. Але уряд Олафа Шольца нібито не погоджується з тим, як пропонується розрахувати та структурувати гарантії.

Серед країн ЄС немає єдиної думки щодо надання Україні пакету допомоги на €8,8 млрд.

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