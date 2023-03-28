Від початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів підтримки від ЄС, більше як 2 млрд доларів підтримки від США.

Українській уряд ухвалив розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США у розмірі 2,5 млрд доларів, які надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку.

Про це повідомляється на Урядовому порталі з посиланням на промову прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. За його словами, ще 150 млн доларів нададуть інші наші партнери.

"Ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку. Це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі 2 млрд 660 млн доларів. На що підуть ці кошти? Зарплати нашим рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що від початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів підтримки від ЄС, більше як 2 млрд доларів підтримки від США.

"Маємо домовленість про нову програму з МВФ. Отримали фінансову допомогу від Великої Британії, Світового банку, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії та Естонії. Норвегія продовжила програму виплат для 50 тисяч українців, які перебувають у складних життєвих умовах та постраждали від російської агресії. Так само продовжуються виплати за програмами ООН та Червоного хреста", - йдеться в повідомленні.

Також за останні 7 місяців у межах спільного проекту Мінреінтеграції, "Укрпошти" та міжнародних організацій забезпечено виплату одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій на загальну суму більш як 300 мільйонів гривень.

Фінансова допомога Україні - останні новини

25 лютого 2023 року Світовий банк оголосив про додаткове грантове фінансування України.

26 лютого стало відомо, що Королівство Саудівська Аравія виділить Україні пакет допомоги вартістю 400 мільйонів доларів.

Від початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни допомога США Україні у сфері безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки сягнула близько 50 млрд доларів.

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