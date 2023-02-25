Кошти надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

24 лютого група Світового банку оголосила про додаткове грантове фінансування для України на суму 2,5 мільярди доларів.

Як повідомляється на сайті установи, цей грант є прямою бюджетною підтримкою уряду України і надається в рамках проекту банку "Державні витрати на підтримку адміністративної спроможності в Україні" (PEACE) для забезпечення безперервності надання основних послуг і здійснення головних функцій уряду в умовах війни, що триває.

Кошти надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Їх перекажуть уряду України після того, як його прийнятні витрати перевірить Світовий банк.

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"Додатковий фінансовий пакет для програми PEACE продовжує низку наданих раніше грантів і буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема систем освіти та охорони здоров’я, виплату пенсій, фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, підтримку програм соціальної допомоги, фінансування зарплат працівників державного сектору, які надають основні послуги", - йдеться у повідомленні.

За словами президента групи Світового банку Девіда Малпаса, Світовий банк мобілізував 20,6 млрд доларів на підтримку України відтоді, як почалась війна. З цієї суми 18,5 млрд доларів вже виплачено, це була допомога для понад 12 млн українців.

Фінансова допомога для України: деталі

Європейський Союз виділить 17,4 млн євро на цифрові зміни в Україні.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда оголосив, що Японія надасть Україні новий пакет фінансової допомоги у розмірі $ 5,5 млрд.

Міністри фінансів "Великої сімки" ще раз засудили війну Росії в Україні напередодні її річниці і зобов'язалися збільшити фінансову підтримку України.

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