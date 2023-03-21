19 мільярдів гривень направлять до резервного фонду держбюджету, який використовується для екстрених заходів.

Верховна Рада проголосувала за закон за основу і в цілому про зміни до державного бюджету, витрати його зростуть на 537 мільярдів гривень.

Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа на своїй сторінці в Facebook.

"Відповідно до закону, 518 мільярдів гривень підуть на потреби армії, зокрема, на зарплати військовим, оплату харчування та виробництво, закупівлю зброї. Решту 19 мільярдів гривень направлять до резервного фонду держбюджету, який використовується для екстрених заходів", - йдеться в повідомленні.

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При цьому в процесі розгляду документа бюджетний комітет додав до законопроекту норму про те, що кошти резервного фонду можуть бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців та на будівництво фортифікаційних споруд.

Держбюджет-2023

Рада ухвалила держбюджет-2023 у рекордні терміни.

Фінансування загального фонду держбюджету у 2023 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 1 516 873,9 млн грн, у тому числі зовнішніх - 1 426 149 млн грн, внутрішніх – 90 724,9 млн грн.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2023 рік прогнозується в сумі 414 994,5 млн грн, у тому числі погашення державного зовнішнього боргу - 98 948,2 млн грн, державного внутрішнього боргу - 316 046,3 млн грн.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2023 рік прогнозується в обсязі 326 283,5 млн грн, у тому числі державного внутрішнього боргу - 263 905,5 млн грн, державного зовнішнього боргу - 62 378 млн грн.

Дефіцит держбюджету становитиме понад 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

Доходи державного бюджету у 2023 році очікуються на рівні 1,3 трлн грн, а видатки – 2,6 трлн грн. Витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

31 січня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про збільшення витрат держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.

7 лютого 2023 року Рада в першому читанні підтримала зміни до держбюджету-2023.

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