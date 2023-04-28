Кошти надані через Цільовий фонд Світового банку, вони дозволять уряду профінансувати першочергові соціальні видатки в повному обсязі.

До державного бюджету України 28 квітня надійшли $1,25 мільярда грантових коштів від Сполучених Штатів Америки.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, кошти надані через Цільовий фонд Світового банку у рамках Проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

Отримані гроші спрямують на забезпечення виплат пенсій, соціальної допомоги внутрішнім переселенцям, зарплат працівників охорони здоров'я та виплат співробітникам ДСНС, зазначили в Мінфіні.

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"Партнерство зі США і командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки в повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізацій фінансової системи", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від США близько 16,7 мільярдів доларів у формі грантів.

"На сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів)", - додали в Мінфіні.

Фінансова допомога Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, попередній транш грантових коштів від США у розмірі 1 млрд 253 млн доларів надійшов до держбюджету 29 березня.

Раніше, 28 березня, українській уряд ухвалив розпорядження для отримання другого гранту від США у розмірі 2,5 млрд доларів. З початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів підтримки від ЄС, більше як 2 млрд доларів підтримки від США.

А 24 лютого група Світового банку оголосила про додаткове грантове фінансування для України на суму $2,5 мільярда. Кошти, надані USAID, є прямою бюджетною підтримкою України для забезпечення безперервності надання основних послуг і здійснення головних функцій уряду в умовах війни.

5 квітня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту в розмірі 2,5 млрд дол.

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