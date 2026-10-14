Україна отримала майже €3 мільярди від Євросоюзу: на що підуть кошти

Кошти надано в рамках програми Ukraine Support Loan.

Європейський Союз виділив Україні 2,86 мільярла доларів в межах оборонного компонента програми Ukraine Support Loan. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"На тлі посилення російських атак на наші міста та критичну інфраструктуру ця підтримка життєво необхідна. Більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів означає надійніший захист наших людей і посилення спроможностей наших захисників на передовій", - зазначив прем’єр.

Він додав, що влада продовжує співпрацювати з європейськими партнерами, щоб решту оборонного фінансування було надано без затримок.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що незмінна підтримка Європи для України "зараз важлива як ніколи", щоб допомогти захистити її повітряний простір, врятувати життя людей та захистити її територію.

"Завдяки сьогоднішньому виділенню коштів ми продовжуємо задовольняти найнагальніші оперативні потреби України. У тому числі – у дронах та ракетах", - написала вона у соцмережі Х.

Міжнародна допомога Україні – останні новини

Наприкінці вересня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо виділення майже 3 мільярдів євро фінансової підтримки Україні в межах програми Ukraine Facility. Затвердження траншу відобразило успішне виконання Україною десяти цільових кроків.

7 жовтня Україна отримала 1,2 мільярда євро від Євросоюзу в межах програми Ukraine Support Loan.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Єврокомісія не зможе цього року покрити весь оборонний дефіцит України у 27 млрд дол. через "відсутність відповідних інструментів", адже йдеться про додаткову потребу, яка виникла у війська, а не про потреби державного бюджету.

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