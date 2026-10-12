ЄС виділить Україні додаткові кошти на дрони та ракети, - фон дер Ляєн

Також на засіданні Європейської ради обговорять фінансові потреби Києва на наступний рік і подальшу підтримку України.

Європейський Союз цього тижня надасть Україні додаткове фінансування на закупівлю безпілотників і ракет. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Україна буде в центрі уваги на засіданні Європейської ради цього тижня. Ми обговоримо її потреби у фінансуванні на наступний рік та шляхи мобілізації нової глобальної підтримки. Цього тижня ЄС також надасть додаткове фінансування на безпілотники та ракети. Щоб посилити оборону України та захистити її повітряний простір", – зазначила президентка Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, Європейський Союз також підтримує заклик Володимира Зеленського до припинення вогню. Це, зокрема, дозволило б захистити світові запаси продовольства та енергетичну інфраструктуру в Україні й Росії.

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Крім того, президентка Єврокомісії заявила про намір відкрити ще два переговорні кластери.

Скільки коштів Україна вже отримала від ЄС

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня повідомлялося, що Україна отримала додаткові 1,24 млрд євро в межах механізму Ukraine Support Loan. Ці кошти спрямують на закупівлю безпілотників, перехоплювачів дронів і ракет, виготовлених українськими компаніями.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що європейське фінансування призначене для "першочергових оборонних потреб". За його словами, з урахуванням нового траншу Україна вже отримала майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою Ukraine Support Loan.

Наприкінці вересня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо виділення майже 3 мільярдів євро фінансової підтримки Україні в межах програми Ukraine Facility. Затвердження траншу відображазило успішне виконання Україною десяти цільових кроків.

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