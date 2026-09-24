Україна отримає новий транш від ЄС: яка сума надійде в бюджет

Україна виконала 84 з 95 цільових кроків, передбачених планом Ukraine Facility.

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо виділення майже 3 мільярдів євро фінансової підтримки Україні в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

"Ця підтримка є важливою для забезпечення фінансової стійкості України та спроможності держави продовжувати працювати в умовах повномасштабної війни. Очікуємо на якнайшвидше перерахування цих коштів", - ідеться в повідомленні.

На сайті Ради ЄС зазначається, що майже 800 мільйонів євро з цієї суми будуть вперше надані з Позики на підтримку України (Ukraine Support Loan). Там наголосили, що затверджений сьогодні платіж відображає успішне виконання Україною десяти цільових кроків.

Відео дня

"На сьогодні Україна виконала 84 з 95 цільових кроків, передбачених Планом, що становить приблизно 88% від на той час намічених кроків", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що сьогодні, 24 вересня, Рада ЄС внесла зміни до Плану для України, включивши до нього добровільний фінансовий внесок Норвегії у розмірі 1 000 000 000 норвезьких крон (приблизно 92 мільйони євро) у вигляді безповоротної підтримки.

Дефіцит бюджету в Україні - останні новини

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що Україні загрожує масштабне скорочення видатків через затримку західної допомоги. За його словами, Україні доведеться суттєво скоротити видатки чинного бюджету, якщо законодавці не ухвалять непопулярних заходів, необхідних для отримання мільярдів доларів західної допомоги до початку зими.

Міністерство фінансів перенесло на грудень фінансування підготовки енергетичної системи до зимового періоду, повідомила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. За її словами, через бюджетні обмеження уряд був змушений перенести на кінець року фінансування капітальних видатків на суму 39 млрд грн, запланованих до освоєння у вересні.

Європейський Союз закликав міжнародних партнерів прискорити надання фінансової допомоги Україні на тлі зростання дефіциту її бюджету та напруженої ситуації на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: