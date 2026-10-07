Україна отримала понад мільярд євро від ЄС: на що підуть кошти

Україна в цілому отримала вже майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою Ukraine Support Loan.

Україна отримала 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, кошти будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби.

"З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 млрд євро оборонного фінансування за програмою. Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі", - зазначив очільник уряду.

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Наприкінці вересня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо виділення майже 3 мільярдів євро фінансової підтримки Україні в межах програми Ukraine Facility. Затвердження траншу відображазило успішне виконання Україною десяти цільових кроків.

Також у вересні Україні вдалося залучити 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади на тлі значного дефіциту бюджету. Гроші будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Єврокомісія не зможе цього року покрити весь оборонний дефіцит України у 27 млрд дол. через "відсутність відповідних інструментів", адже йдеться про додаткову потребу, яка виникла у війська, а не про потреби державного бюджету.

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