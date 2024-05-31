Історичний момент: Україна вперше отримає четвертий транш МВФ в одній програмі

Досі усі попередні програми фінансування України від МВФ зривалися, не діставшись четвертого траншу.

Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про четвертий транш великої програми розширеного фінансування загальним кошторисом 15,6 млрд доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду. Сьогоднішні домовленості — це свідчення нашої відданості реформам та змінам для нашої країни. Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду", – повідомив він.

За словами Шмигаля, остаточно затвердити рішення ще має Виконавча рада МВФ, що має відбутись найближчими тижнями. Четвертий транш передбачає фінансування у розмірі 2,2 млрд доларів.

Відео дня

Макрофінансова допомога від МВФ

Як писав УНІАН, у березні Україна отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Це був третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування. До того Україна вже залучила близько 5,4 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів.

За словами очільниці МВФ Крісталіни Георгієвої, цього року Україна потребує 42 мільярди доларів зовнішньої бюджетної підтримки. Міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що на початку 2024 року Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість як фінансування, так і озброєння та боєприпасів. Уряду довелось взяти з бюджету 4 млрд доларів США на закупівлю озброєння в умовах, коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: