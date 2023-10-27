Кошти надійдуть через структуру Світового банку.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, необхідне для залучення 1,2 мільярди доларів від групи Світового банку на підтримку соціальної сфери.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за словами якого, мова йде про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. "Це кошти під гарантії уряду Японії, які ми направимо на соціальний захист українських родин та дітей, на соціальний захист людей з інвалідністю та інші важливі соціальні програми", - зазначив голова уряду.

Також він додав, що Кабмін продовжує роботу над підвищенням ефективності соціальної допомоги населенню. Задля цього соціальна політика реалізується за принципами цифровізації, адресності, універсальності, справедливості та безбар’єрності.

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На сьогоднішньому засіданні, за словами Шмигаля, уряд затверджуємо постанову, яка дозволить розширити Єдину інформаційну систему соціальної сфери завдяки включенню до неї низки реєстрів та баз даних.

"Крім того, буде визначено порядок обміну інформацією з іншими інформаційними системами. Все це дасть змогу уряду впроваджувати нові соціальні послуги онлайн, покращувати наявну систему соціального забезпечення", - додав він.

Покриття бюджетного дефіциту

Дефіцит державного бюджету уряд оцінює в 42 мільярди доларів, з яких значну частину складають видатки на соціальну сферу. Покривають цю суму завдяки грантам від США, макрофінансовій допомозі від Євросоюзу та новій програмі співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

Проєкт державного бюджету на 2024 рік, який вже ухвалений Верховною Радою у першому читанні, також передбачає приблизно такий же рівень дефіциту. Дохідна частина проєкту Держбюджету-2024 складає 1,56 трильйонів гривень (це на на 345 мільярдів більше у порівнянні з поточним роком), а видаткова – 3,1 трильйони (+325 мільярдів до поточного року).

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