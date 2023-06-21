Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько 50 млрд євро.

Єврокомісія пропонує Євросоюзу покрити 45% потреб України у фінансуванні для відновлення країни на найближчі 4 роки. Про це президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн оголосила в Лондоні на конференції, присвяченій відновленню України.

"До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько 60 млрд євро. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько 50 млрд. Це означає, що загалом дефіцит становитиме 110 млрд євро до 2027 року, які ще досі не покрито. Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту, що становить приблизно 50 млрд євро для України", – заявила фон дер Ляєн.

За словами голова ЄС, відповідне фінансування здійснюватиметься у вигляді грантів, кредитів, а також шляхом використання заморожених російських активів.

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"Ми працюватимемо з Україною. Сьогодні ми детально обговоримо планування інвестицій і реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів, включно з приватним сектором. Ми повинні мати прогнозованість, прозорість та чіткість. Це допоможе нашій координації та максимізує наш вплив. Ми з Україною стільки, скільки це буде потрібно", – сказала вона.

Фінансова допомога Україні від ЄС

З початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Україна отримала від ЄС економічну допомогу на суму 38 мільярдів євро.

Цього місяця стало відомо, що блок готує новий пакет допомоги на 50 мільярдів євро, що значно перевищує суму всієї раніше наданої допомоги. 20 червня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пропозицію виділити Україні 50 мільярдів євро у вигляді кредитних коштів на наступні 4 роки.

Раніше Єврокомісія заявляла про прагнення покрити більшу частину фінансових потреб України у відновленні.

Крім цього, блок досі шукає способи залучити заморожені російські активи, у тому числі активи Центрального банку країни-агресора.

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