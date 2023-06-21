Кошти будуть спрямовані на охорону здоров’я, освіту, виплату пенсій, програми соціальної допомоги та зарплату держслужбовців.

У середу, 21 червня, Група Світового банку оголосила про надання додаткової фінансової підтримки Україні на суму 1,75 мільярда доларів.

Як повідомила прес-служба Світового банку, дане фінансування складається з гарантованої Сполученим Королівством позики Світового банку на суму 500 млн доларів, гранту на суму 1,25 млрд доларів від США та гранту на суму 15 млн доларів від уряду Фінляндії.

Пакет фінансової підтримки надається в рамках Проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE)".

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Зазначається, що це додаткове фінансування для проекту PEACE є продовженням низки наданих раніше коштів і буде спрямовано на подальшу підтримку в таких ключових сферах, як охорона здоров’я, освіта, виплата пенсій, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати працівників, які надають основні державні послуги. Кошти перекажуть уряду України після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження про здійснення узгоджених витрат.

"Ця постійна міжнародна підтримка є важливою для того, щоб допомогти Україні задовольнити свої приголомшливі потреби у фінансуванні в 2023 році... Разом із нашими партнерами ми будемо і надалі стояти пліч-о-пліч з народом України, підтримуючи його всіма нашими фінансовими інструментами та порадами", - сказала керуючий директор Світового банку з питань операційної діяльності Анна Б’єрде.

У повідомленні йдеться, що разом з оголошеним сьогодні фінансуванням Світовий банк нині мобілізував близько 35 млрд доларів екстреного фінансування на підтримку народу України, включаючи зобов’язання та обіцянки донорів, зокрема, США, Японії, Сполученого Королівства, Нідерландів, Іспанії, Норвегії, Німеччини тощо.

Допомога Україні - що повідомлялося раніше

Як повідомляв УНІАН, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пропозицію виділити Україні 50 мільярдів євро кредитних коштів. Таким чином Єврокомісія пропонує ЄС покрити 45% потреб України у фінансуванні для відновлення країни на найближчі 4 роки. При цьому з початку повномасштабного вторгнення РФ Євросоюз виділив Україні економічну допомогу на суму 38 мільярдів євро.

Також 21 червня стало відомо, що Європейський інвестиційний банк виділить 840 мільйонів євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проектів відновлення інфраструктури України.

Прем'єр-міністр Сполученого королівства Ріші Сунак під час Конференції з відновлення України заявив, що Велика Британія надасть Україні довгострокові кредитні гарантії, завдяки яким з'явиться можливість залучити 3 мільярда доларів протягом трьох років.