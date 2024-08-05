Це перший транш прямої бюджетної підтримки від США у 2024 році.

Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Про це в Тelegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період", – вказав глава уряду.

За даними Міністерства фінансів, кошти буде спрямовано на компенсацію наступних видатків:

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заробітна плата вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів;

першочергові соціальні видатки: виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю.

У відомстві наголосили, що пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула майже 27 млрд доларів США, що є найбільшою фінансовою допомогою Україні серед усіх країн світу. Що важливо, весь обсяг підтримки був спрямований до держбюджету України у формі грантів.

"Вдячний уряду США за солідарність з Україною. 3,9 млрд доларів – безповоротна фінансова допомога – є надзвичайно важливим внеском у підтримку держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери, не збільшуючи боргове навантаження", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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26 липня Євросоюз надіслав для підтримки України перші 1,5 млрд євро доходів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому Україна не отримає гроші напряму, вони будуть спрямовані через Європейський фонд миру та Український фонд для підтримки військового потенціалу України, а також на підтримку відновлення країни.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що додаткові потреби України на 2025 рік оцінюються в 12-15 мільярдів доларів. За його словами, українська влада постійно обговорює з іноземними партнерами, що державі потрібне додаткове фінансове запевнення, адже війна триватиме у 2025 році.

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