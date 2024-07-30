Сергій Марченко зазначив, що Києву необхідно додатково мільярди.

Війна в Україні триватиме і наступного року. Києву додатково знадобитися близько 15 мільярдів доларів.

"Зараз ми постійно обговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібне додаткове фінансове запевнення, тому що війна триватиме до 2025 року і нам потрібно мати буфер", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, додаткові потреби на 2025 рік оцінюються в 12-15 мільярдів доларів. При цьому він зазначив, що Україна підвищує податки, чим дає сигнал партнерам і критикам, які вважають внесок Києва недостатнім.

Відео дня

"Ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок теж робимо. Ми виходимо до партнерів і говоримо: ось є дефіцит у 500 млрд гривень і ось є рішення як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоб ми могли профінансувати бюджет", - пояснив Марченко.

Бюджет України під час війни - остання новина

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що витрати державного бюджету України значно перевищують доходи, тому Україна гостро потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів.

За його словами, за перші 2 місяці цього року до загального фонду держбюджету надійшло 305 млрд грн податків і зборів, а також грантів від партнерів, а витрати склали 424 млрд грн.

Київ сподівається на отримання заморожених активів РФ або хоча б доходів з них, і іноземні партнери ведуть переговори про можливість їх надання Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: