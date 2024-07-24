Надалі Рада ЄС перейде до письмової процедури.

У середу, 24 липня, посли Євросоюзу схвалили надання Україні траншу в розміні 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Раніше виділення коштів підтримала Єврокомісія. Про в мережі Х повідомило угорське головування у Раді ЄС.

"Сьогодні посли ухвалили транш в рамках "Українського плану", що відкриває шлях до перерахування майже 4,2 млрд. євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України. Наступним кроком Рада ЄС перейде до письмової процедури", – йдеться у повідомленні.

Допомога за Ukraine Facility

В лютому 2024 року голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

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У червні до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро, що передбачені фінансовим інструментом Ukraine Facility. Наступні транші в межах програми Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання встановлених індикаторів.

Інша допомога Україні

Україна отримає грант у розмірі 3,9 млрд доларів від США, ці кошти надійдуть через структури Світового банку. Уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.

У бельгійському депозитарії Euroclear анонсували перший транш прибутків від російських активів Україні. Внесок зроблять вже у цьому липні, сума складе 1,55 млрд євро.

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