Йдеться про 1,5 мільярда євро, отриманих від заморожених російських активів.

У п’ятницю, 26 липня, Євросоюз надсилає для підтримки України перші 1,5 млрд євро доходів, отриманих від заморожених російських активів. Про це в мережі Х повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"ЄС підтримує Україну. Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро, отриманих від заморожених російських активів, на оборону та відновлення України. Немає кращого символу чи застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", – йдеться у заяві.

У заяві ЄК вказано, що сьогодні ЄС виділив на підтримку України перший платіж у розмірі 1,5 млрд євро, отриманий від знерухомлених російських активів. Ці доходи, отримані операторами ЄС та центральними депозитаріями цінних паперів, були надані від Euroclear в якості першого внеску 23 липня. Україна не отримає гроші напряму, вони будуть спрямовані через Європейський фонд миру та Український фонд для підтримки військового потенціалу України, а також на підтримку відновлення країни.

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Заморожені активи РФ

Раніше у бельгійському депозитарії Euroclear анонсували перший транш прибутків від російських активів Україні. Внесок на 1,55 млрд євро обіцяли в липні. Представник Європейської комісії Крістіан Віганд також заявляв, що найближчими тижнями переведе першу суму від прибутку із заморожених активів Росії для військової допомоги Україні.

За словами Міністра оборони України Рустема Умєрова, загальна сума відсотків від заморожених активів РФ буде становити приблизно 2,5-3 млрд євро на рік. В першу чергу гроші планують витратити на боєприпаси, засоби ППО та підтримку виробників з України.

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