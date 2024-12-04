Частина коштів є безповоротними грантами, зазначив прем’єр-міністр.

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

За його словами, йдеться про вісім проєктів на підтримку державного й приватного секторів. Зокрема у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що частина коштів є безповоротними грантами.

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"Вдячні партнерам за важливу допомогу. Це рішення є ще одним сильним сигналом міжнародної підтримки України в часи викликів і трансформацій", - додав Шмигаль.

Фінансова допомога Україні - останні новини

5 червня 2024 року стало відомо, що Україна отримає 300 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Тоді повідомлялося, що гроші мали піти на ремонтну кампанію пошкоджених внаслідок російських атак українських енергетичних об'єктів, а також децентралізацію енергогенеруючих потужностей.

4 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA).

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