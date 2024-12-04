Очікується, що усі кошти позики для України будуть на безповоротній основі.

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA).

Як повідомила прес-служба Мінфіну, підписантом від України також виступає Голова Національного банку України Андрій Пишний, від ЄC – віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

Зазначається, що кошти є частиною ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України.

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При цьому остаточний обсяг MFA буде визначено після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи. Враховуючи запропоноване фінансування США у 20 млрд доларів, макрофінансова допомога від ЄС може складати 18 млрд євро.

"Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів РФ в ЄС. Таким чином, очікується, що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення", - підкреслили у міністерстві.

Серед напрямів, на які планується витратити кошти, макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.

Макрофінансова допомога Україні

22 жовтня Європейський парламент підтримав резолюцію про Створення Механізму кредитного співробітництва з Україною та надання виняткової макрофінансової допомоги. Цим рішенням ЄС виділяє Україні 35 млрд євро як внесок в ініціативи G7 із подальшим погашенням за рахунок заморожених активів РФ.

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно затвердила пакет фінансової допомоги Україні у формі позики 35 млрд євро.

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