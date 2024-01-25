За два роки перевищили цільовий показник у 3 млрд євро.

У 2023 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спрямував в Україну рекордну суму в 2,1 млрд євро. За рік до цього, у 2022-му, сума складала 1,7 млрд євро. Про це повідомила прес-служба ЄБРР.

"ЄБРР, найбільший інституційний інвестор України, який суттєво збільшив інвестиції в Україну після російського вторгнення в лютому 2022 року, завершив рік, перевищивши свій цільовий показник у 3 млрд євро для країни на 2022-23 роки, досягнувши мети в жовтні", – зазначили у фінустанові.

Також зазначається, що у минулому році керуючі схвалили рішення про збільшення сплаченого капіталу Банку на 4 млрд євро, в результаті чого його капітальна база зросте до 34 млрд євро, щоб продовжити підтримку України.

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Очікується, що інвестиції в Україну у воєнний час продовжуватимуться на рівні близько 1,5 млрд євро на рік, а збільшення капіталу дасть змогу подвоїти обсяги діяльності, коли почнеться відбудова країни.

Протягом 2022-2023 років ЄБРР мобілізував для України майже 1,6 млрд євро донорських коштів, включно з нефінансованими гарантіями. Окрім значних внесків від окремих донорів, зокрема Канади, Норвегії, Іспанії та Нідерландів, Євросоюз надав майже половину донорських ресурсів.

В Україні ЄБРР інвестує у п'ять напрямків: енергетика, критична інфраструктура, продовольча безпека, торгівля та підтримка приватного сектору.

Інвестиції для України

Раніше УНІАН писав, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Україні 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" в проходженні опалювального сезону.

Швеція виділить Україні 1,4 мільярда крон (більш ніж 134 мільйонів доларів). Кошти підуть на підтримку населення у зимовий період.

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