Ця позика буде підтримана за рахунок надходжень від російських заморожених активів.

Україна отримає від Європейської комісії позику обсягом на 35 мільярдів євро для задоволення потреб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні Європейська комісія схвалила пропозиції, які дозволять Європейському Союзу позичити 35 мільярдів євро із зобов'язання "Великої сімки". Це величезний крок вперед. Ми переконані, що надамо цю позику Україні дуже швидко", - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК уточнила, що ця позика підтримана надходженнями від заморожених російських активів. Кошти надходитимуть безпосередньо в національний бюджет України.

"Це покращить макрофінансову стабільність України", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що Україна вирішить як краще використати ці кошти.

Водночас, президент України Володимир Зеленський повідомив, на які напрямки будуть витрачені ці кошти з кредину обсягом у 35 млрд євро.

"Ми будемо витрачати передовсім на енергетику, на захист. Також на бомбомховища для дітей в школах, садочках, в університетах. Це великий для нас дефіцит. І на зброю вітчизняного виробництва. Передовсім на дрони і ракети. Наші далекобійні дрони сьогодні вражають ворога, і вони дешевші, ніж в наших партнерів", - наголосив Зеленський.

Також Україна готова витрачати частину цих коштів на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі.

Як уточнила фон дер Ляєн, остаточне затвердження рішення про надання Україні кредиту на 35 млрд євро ще потребує дотримання необхідних погоджувальних процедур від Ради ЄС і Європейського парламенту до кінця року. "Потім позика буде у вашому розпорядженні", - сказала фон дер Ляєн.

Як вважає президентка ЄК, "правильно і добре", що надприбутки від російських заморожених активів обслуговуватимуть цю позику. "Тож, Росія платить за відбудову руйнувань, які вона спричинила", - сказала фон дер Ляєн.

Вона сказала, що безперервні атаки Росії свідчать про те, що подальша підтримка України необхідна. За її словами, з самого початку повномаштабного вторгнення Євросоюз вже надав Україні допомоги на понад 118 млрд євро.

Заморожені активи РФ у Євросоюзі - останні новини

У липні Євросоюз виділив Україні перші 1,5 мільярда євро доходів з активів РФ. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "немає кращого символу або застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу більш безпечним місцем для життя".

Пізніше видання Financial Times повідомило, що ЄС готується виділити Україні до 40 мільярдів євро нових кредитів до кінця року, незалежно від участі США, після того, як план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Києву зазнав невдачі.

Вас також можуть зацікавити новини: