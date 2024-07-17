Загальний обсяг фінансування ЄС для України в рамках програми Ukraine Facility досягне 12 мільярдів євро.

У середу, 17 липня, Єврокомісія схвалила надання Україні майже 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility. Про це в мережі Х повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Після ухвалення Радою (Європейська рада, – ред.) загальний обсяг фінансування ЄС для України в рамках цього механізму досягне 12 мільярдів євро. ЄС продовжує твердо підтримувати боротьбу України за свободу та шлях до ЄС", – зазначила голова Єврокомісії.

Схвалення Єврокомісією чергового траншу прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "Європейська комісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро. Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу. Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро", – написав він у Telegram.

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Допомога ЄС

На початку 2024 року голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

У червні до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу в рамках Ukraine Facility. Наступні транші в межах програми Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів, визначених у Плані України.

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