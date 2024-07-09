Це остання угода, яка необхідна для запуску програми Ukraine Facility.

Перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Підписання Угоди щодо залучення грантової підтримки на €5,27 протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки. Це остання угода, яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility", – сказала Свириденко.

Зазначається, що всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро. Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

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Допомога Україні від ЄС – останні новини

27 червня до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Ці кошти були передбачені фінансовим інструментом ЄС Ukraine Facility.

Європейська Комісія 19 червня запропонувала річний бюджет Європейського Союзу на 2025 рік у розмірі 199,7 млрд євро, частина з яких піде Україні. Так, для України передбачено 15,2 мільярда євро, зокрема 4,3 млрд євро будуть доступні у вигляді грантів, а також 10,9 млрд євро – у вигляді кредитів.

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