Euroclear анонсував перерахунок 1,55 млрд євро вже до кінця липня.

У бельгійському депозитарії Euroclear анонсували перший транш прибутків від російських активів Україні. Внесок зроблять вже у цьому липні, сума складе 1,55 млрд євро. Про це повідомляє офіційний сайт фінансової компанії.

За підсумками першого півріччя депозитарій отримав 3,4 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих активів РФ. У минулому році ця цифра становила 4,4 млрд євро, а у 2022 – 821 млн євро.

Повідомляється, що у Euroclear знаходиться близько 200 млрд євро заморожених російських активів. У минулому місяці у Євросоюзі погодили використання прибутку від них для потреб України.

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Заморожені активи РФ – що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Заході заморозили активи Москви: йшлося про приблизно 300 млрд доларів, хоча точну суму не називають. В Україні наполягали на передачі цих коштів у вигляді компенсації, однак на Заході були стурбовані через юридичні та репутаційні ризики, які могли б виникнути у разі такого кроку.

У липні повідомлялось, що ЄС "‎у найближчі тижні"‎ переведе першу суму від прибутку із заморожених активів РФ для військової допомоги Україні.

За словами Міністра оборони України Рустема Умєрова, загальна сума відсотків від заморожених активів РФ буде становити приблизно 2,5-3 млрд євро на рік. В першу чергу гроші планують витратити на боєприпаси, засоби ППО та підтримку виробників з України.

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