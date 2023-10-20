Найбільша арештована сума була від дочки російського "Сбербанку", яка працювала в Україні.

Для виплати українцям компенсацій за пошкоджене або зруйноване житло використовувалися арештовані кошти банків Російської Федерації, які працювали в Україні.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк в коментарі "Укрінформу".

"Станом на сьогодні для виплати компенсацій ми використовували тільки арештовані кошти російських банків, які працювали на території України", - зазначила Шуляк.

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За її словами, найбільша сума була від дочки російського "Сбербанку", яка працювала в Україні.

Крім того, Шуляк сподівається, що російські активи, арештовані в інших країнах світу, передаватимуться Україні та спрямовуватимуться, у тому числі на виплату компенсацій українцям.

"єВідновлення" - останні новини

З серпня 2023 року стартував новий етап "єВідновлення". Так, якщо раніше українці могли подати заяву в "Дії" тільки щодо ремонту саме пошкодженого майна, то відтепер можна подати заяву на отримання компенсації і за зруйноване майно.

У жовтні Рада ухвалил важливі зміни по виплатах за зруйноване житло. Депутати Верховної Ради підтримали законопроект, яким передбачається, що українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть претендувати на виплату по програмі "єВідновлення". Так, виплати по новій формі компенсацій почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.

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