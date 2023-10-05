Було вирішено розширити форми компенсації для українців.

Сьогодні, 5 жовтня, депутати Верховної Ради підтримали законопроект №10063, який розширює форми компенсації, по яким можна претендувати на виплату по програмі "єВідновлення".

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram, підтримало цей законопроект 310 депутатів.

Зазначається, що відтепер українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть претендувати на виплату по програмі "єВідновлення".

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За словами голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, виплати по новій формі компенсацій почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.

"Запуск цього етапу "єВідновлення" ми планували давно, адже було багато відповідних запитів від громадян, які зробили ремонт житла самотужки - щоб в ньому можна було хоч якось жити, або щоб воно не зруйнувалося ще більше. Вони так само претендують і мають право на компенсацію як і ті українці, що дочекалися державної компенсації", - пояснила народна депутатка.

Вона відмітила, що компенсаційний механізм буде таким самим, як і по іншим категоріям "єВідновлення" - заяву потрібно буде подати через "Дію", потім її розгляне комісія та визначить розмір виплати.

Шуляк також зазначила, що це не останнє розширення форм програми компенсацій "єВідновлення". Міністерство вже працюють над наступним розширенням програми і згодом почнуть компенсувати пошкодження житла жителям окупованих територій.

Програма "єВідновлення" - останні новини

У травні 2023 року в Україні розпочала роботу державна програма "єВідновлення". За цією програмою громадяни мають можливість отримати компенсацію в розмірі до 200 тис. гривень на проведення ремонтних робіт пошкодженого житла.

З серпня стартував новий етап "єВідновлення" - українці можуть подати заяву на отримання компенсації за зруйноване майно. Раніше українці могли подати заяву в "Дії" тільки щодо ремонту саме пошкодженого майна.

28 вересня в державному застосунку "Дія" з’явилися перші сертифікати в межах програми "єВідновлення" для придбання нового житла замість зруйнованого російськими окупантами. Проте витратити цей сертифікат на придбання житла поки що не вдасться.

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