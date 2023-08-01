Раніше українці могли подати заяву в "Дії" щодо ремонту саме пошкодженого майна.

Відсьогодні, 1 серпня, стартує новий етап "єВідновлення" в "Дії" - українці можуть подати заяву на отримання компенсації за зруйноване майно.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram, раніше українці могли подати заяву в "Дії" про ремонт саме пошкодженого майна.

"Зараз розширюємо "єВідновлення" для тих, чиє житло знищили через російське вторгнення. Подавайтеся, щоб отримати житловий сертифікат та придбати нову домівку — у забудовника чи на вторинному ринку", - зазначив Федоров.

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Щоб отримати житловий сертифікат на купівлю домівки за програмою "єВідновлення", потрібно: бути єдиним власником житла – скоро послугу розширять й на житло, що має кількох власників; зареєструвати майно в Держреєстрі речових прав (ДРРП), якщо воно не зареєстроване; мати нерухомість на підконтрольній Україні території; повідомити про пошкоджене майно в "Дії"; подати заяву про "єВідновлення" в застосунку.

В прес-службі "Дії" також пояснили, як працює нова послуга:

людина повідомляє про пошкоджене житло в застосунку чи на порталі "Дія", якщо ще не зробила цього;

подає заяву про компенсацію в застосунку;

спеціальна комісія визначає суму компенсації;

людина отримує сертифікат для купівлі нової квартири, будинку чи іншого житлового приміщення на первинному чи вторинному ринку.

"Із сертифікатом потрібно звернутися в ЦНАП або до нотаріуса та відмовитися від прав на зруйноване житло. Знищену нерухомість буде замінено новою, на яку отримаєте право власності", - пояснив Федоров.

Він також порадив, якщо людина хоче відбудувати житло на власній землі, то варто почекати із заявою.

"Грошова компенсація на відбудову також буде — команда працює над впровадженням послуги. Якщо людина отримує компенсацію від держави, то вона вже не зможе претендувати на цю суму коштів з репарацій від держави-агресора", - додав міністр.

Російське вторгнення та відновлення житла

Ворог зруйнував або пошкодив майже 18,5 тис. багатоповерхових житлових будинків в Україні, а також понад 142 тис. приватних садиб українців.

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої громадяни можуть отримати до 200 тис. гривень компенсації на проведення ремонтних робіт.

30 травня 2023 року Кабмін запустив другий етап програми "єВідновлення". Для участі не обов'язково мати смартфони або доступу до "Дії".

Станом на початок липня українці загалом подали 25 278 заяв на компенсацію.

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