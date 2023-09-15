Станом на сьогодні 12 тисяч родин отримали кошти на ремонт, зазначив прем’єр-міністр.

Перші сертифікати державної програми "єВідновлення" на виплати за повністю зруйноване житло з'являться впродовж наступних двох тижнів.

Про це під час прес-конференції повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. "Буквально до двох тижнів і запрацюють від "єВідновлення" сертифікати за знищене житло. Це також буде в електронних системах", - сказав Шмигаль.

За його словами, робота по відновленню в частині підтримки людей "набрала обертів". Станом на сьогодні 12 тисяч родин вже отримали кошти на ремонт.

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Відновлення пошкодженого житла в Україні

10 травня 2023 року в Україні розпочала роботу державна програма "єВідновлення", в рамках якої громадяни мають змогу отримати компенсації в розмірі до 200 тис. гривень на проведення ремонтних робіт пошкодженого житла.

30 травня Кабмін запустив другий етап програми "єВідновлення", за яким українці отримуватимуть компенсацію за зруйноване житло. Тепер для участі у програмі "єВідновлення" не обов'язково мати смартфони або доступу до "Дії".

Станом на 27 червня, через півтора місяці з моменту запуску програми "єВідновлення" по виплаті українцям допомоги на відбудову пошкодженого чи зруйнованого майна гроші отримали менше 2% заявників. Шмигаль заявив, що за програмою "єВідновлення" було подано 21 600 заяв і лише 378 заяв передано на виплату, що є вкрай незадовільним результатом.

З 1 серпня стартував новий етап "єВідновлення" в застосунку "Дія". Відтепер українці можуть подати заяву на отримання компенсації за зруйноване майно. Раніше українці могли подати заяву в "Дії" щодо ремонту саме тільки пошкодженого майна.

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