Обсяги купівлі населенням України валюти в серпні перевищили обсяги її продажу на $ 106,9 млн.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україні спостерігається зростання обсягів купівлі валюти населенням.

Про це повідомляє Нацбанк.

Обсяги купівлі населенням України валюти в серпні перевищили обсяги її продажу на $ 106,9 млн.

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Обсяг купівлі населенням безготівкової валюти в серпні виріс до $127,5 млн, тоді як у попередні місяці він не перевищував $22 млн.

Обсяг продажу населенням безготівкової валюти в серпні зменшився до $198,5 млн з $202,7 млн в липні.

"Чиста" покупка в серпні була сформована переважно на готівковому ринку – $177,8 млн. Покупка в порівнянні з липнем зросла з $1,05 млрд до $1,354 млрд, тоді як продаж – з $1,02 млрд до $1,18 млрд.

Оборот на офіційному готівковому валютному ринку в серпні перевищив 60% довоєнного рівня, тоді як в перші місяці війни після повної заборони він становив менш як 5%.

Обсяги продажу безготівкової валюти скоротилися в порівнянні з довоєнними в середньому у 2-2,5 раза, тоді як обсяги покупки навіть після значного зростання в серпні все ще менше в 3-4 рази.

В цілому з початку цього року населення продало валюти на $ 550 млн більше, ніж купило.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

З 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої у громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

5 вересня 2022 року Нацбанк змінив обсяги продажу готівкової валюти населенню.

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