Це майже 250 млн гривень допомоги для ЗСУ.

Українці придбали в застосунку "Дія" понад 250 тисяч військових облігацій.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, купуючи облігації в "Дії", не потрібно платити додаткову комісію продавцю або податок з отриманого доходу.

"Українці придбали в "Дії" понад 250 тисяч військових облігацій. Це майже 250 млн гривень допомоги для ЗСУ. Зброя, каски, бронежилети, техніка, медикаменти. Все для захисту життів військових та якнайшвидшої деокупації Донецька, Маріуполя, Севастополя, Енергодара й інших тимчасово окупованих міст. Кожна облігація - це інвестиція в поразку Росії, допомога військовим та підтримка для економіки України", - зазначив Федоров.

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Військові облігації в Україні: що відомо

Після початку повномасштабного війни РФ проти України Міністерство фінансів розпочало випуск військових облігацій з метою залучення коштів у державний бюджет для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. грн. Ставка дохідності для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від строку.

Кабінет міністрів має домовленість з Міністерством фінансів і Національним банком, що останній буде викуповувати військові облігації на суму не більше 30 млрд грн щомісяця.

З 3 жовтня, українці можуть купити військові облігації в застосунку "Дія" та допомогти економіці країни під час воєнного стану.