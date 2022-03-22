Військові облігації залучили до держбюджету понад 20 млрд грн та майже 12 млн доларів.

Уже понад 2 тис. громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"Станом на 21 березня понад 2 тис. громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму майже 4 млрд грн та 742 тис. дол., підтримавши у такий спосіб фінансову стійкість України", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що найбільший портфель військових ОВДП сьогодні сконцентрований серед банків-первинних дилерів.

"Міністерство фінансів України провело сім аукціонів з продажу військових облігацій, завдяки яким до державного бюджету станом на 21 березня залучено понад 20 млрд грн та майже 12 млн доларів", - додали в фінустанові.

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