Уже понад 2 тис. громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Про це повідомляє прес-служба Національного банку.
"Станом на 21 березня понад 2 тис. громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму майже 4 млрд грн та 742 тис. дол., підтримавши у такий спосіб фінансову стійкість України", - йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що найбільший портфель військових ОВДП сьогодні сконцентрований серед банків-первинних дилерів.
"Міністерство фінансів України провело сім аукціонів з продажу військових облігацій, завдяки яким до державного бюджету станом на 21 березня залучено понад 20 млрд грн та майже 12 млн доларів", - додали в фінустанові.