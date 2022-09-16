За час повномасштабної війни український бізнес і громадяни вже придбали військових облігацій на суму понад 100 млрд грн.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років купити військові облігації через додаток "Дія".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

"Військові облігації стали одним з надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії", - зазначив прем'єр.

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Шмигаль нагадав, що за час повномасштабної війни український бізнес і громадяни вже придбали військових облігацій на суму понад 100 млрд грн.

"Сьогодні на засіданні уряду ми затвердили постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно купити військові облігації через додаток "дія", - підкреслив він.

Війна в Україні та військові облігації:

24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

25 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис.грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від терміну.

Станом на 3 травня з початку повномасштабного нападу Росії на Україну Міністерство фінансів провело 23 аукціони з продажу військових облігацій, залучаючи до державного бюджету майже 50 млрд грн, 93,8 млн дол. і 176,5 млн євро.

Станом на 14 червня всього з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій на більш ніж 90 млрд грн.

19 липня 2022 року Міністерство фінансів підвищило ставку за річними гривневими військовими облігаціями до 14% річних.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій на більш ніж 100 млрд грн.

14 вересня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів має домовленість з Міністерством фінансів і Національним банком, що останній буде викуповувати військові облігації на суму не більше 30 млрд грн щомісяця.

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