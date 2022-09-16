Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років купити військові облігації через додаток "Дія".
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
"Військові облігації стали одним з надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії", - зазначив прем'єр.
Шмигаль нагадав, що за час повномасштабної війни український бізнес і громадяни вже придбали військових облігацій на суму понад 100 млрд грн.
"Сьогодні на засіданні уряду ми затвердили постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно купити військові облігації через додаток "дія", - підкреслив він.
Війна в Україні та військові облігації:
24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.
25 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис.грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від терміну.
Станом на 3 травня з початку повномасштабного нападу Росії на Україну Міністерство фінансів провело 23 аукціони з продажу військових облігацій, залучаючи до державного бюджету майже 50 млрд грн, 93,8 млн дол. і 176,5 млн євро.
Станом на 14 червня всього з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій на більш ніж 90 млрд грн.
19 липня 2022 року Міністерство фінансів підвищило ставку за річними гривневими військовими облігаціями до 14% річних.
Всього з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій на більш ніж 100 млрд грн.
14 вересня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів має домовленість з Міністерством фінансів і Національним банком, що останній буде викуповувати військові облігації на суму не більше 30 млрд грн щомісяця.
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