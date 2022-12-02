Подати заявку на списання кредитів можна в період дії в Україні воєнного стану плюс три місяці з дня його припинення.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект (№7441-1) про списання кредитів на житло та авто, які були пошкоджені або зруйновані під час війни.

Як зазначається в тексті документа, площа квартири, за якою списується кредит, має становити не більше 140 квадратних метрів, а будинку — 250 квадратних метрів. Це житло має бути єдиним місцем проживання сім'ї позичальника.

Кредит на автомобіль буде списаний, якщо знищене авто, станом на 23 лютого, було єдиним в сім'ї позичальника, робочий об'єм двигуна не перевищує 2500 см, заборгованість за договором кредиту не була прострочена більш ніж на 7 днів.

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Також припинення виплат за кредитами на рухоме та нерухоме майно дозволяється, якщо майно знаходиться на окупованій території або на території активних бойових дій.

Подати заявку на списання кредитів можна в період дії в Україні воєнного стану плюс три місяці з дня його припинення. Позичальникам необхідно надати кредитору підтверджуючі документи.

Закон набуде чинності через 30 днів з дня його опублікування.

Війна в Україні та компенсація:

5 червня 2022 року голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев заявив про те, що українцям будуть списано борги за кредитами на житло, знищене окупантами.

19 вересня 2022 року віце-прем'єр України Ірина Верещук розповіла, як отримати компенсацію за зруйноване житло.

24 листопада Мінсоцполітики в рамках укладеного Меморандуму з норвезькою Радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 тис. українців, які подали заявку на платформі "єДопомога".

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