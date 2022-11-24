За запитом міжнародної організації в список включені заяви людей, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Мінсоцполітики в рамках укладеного Меморандуму з норвезькою Радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 тис. українців, які подали заявку на платформі "єДопомога".

Про це повідомила прес-служба відомства, зазначивши при цьому, що за запитом міжнародної організації до списку включені заяви людей, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Це вже другий список, наданий норвезькій Раді у справах біженців.

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"Звертаємо увагу, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат. Нагадуємо, рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї", - зазначили в Міністерстві.

Повідомляється, що на сьогодні громадянами України подано понад 10 млн заявок, у зв'язку з чим був тимчасово припинений збір заявок на платформі "єДопомога" для їх передачі за запитом в міжнародні організації.

Платформа "єДопомога":

Гуманітарна платформа "єДопомога" створена Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри, Світового банку в Україні за фінансової підтримки Швеції. Платформа має три напрямки: грошова допомога від держави ("єДопомога"державна); отримання та надання волонтерської допомоги ("єДопомога"волонтерська); виплати від міжнародних організацій ("єДопомога" міжнародна). На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо.

Допомога Україні під час війни:

19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро. У серпні Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро.

6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави та посилення стійкості-III.

4 жовтня 2022 року стало відомо про те, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

18 жовтня стало відомо, що в Україну надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. За словами глави уряду, ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.

24 жовтня стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати. Кошти будуть витрачені на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки.

25 жовтня 2022 року Світовий банк надав Україні додаткові 500 мільйонів доларів.

17 листопада 2022 року Світовий банк заявив про те, що готовий надати Україні $2 мільярди.

22 листопада 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄК виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро.

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